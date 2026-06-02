НовостиОбщество2 июня 2026 15:16

В Прикамье начальника участка осудят за мошенничество с премиями

Ущерб предприятию составил более 1,8 млн рублей
Екатерина ПАЛКИНА

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ.

В Березниках перед судом предстанет начальник участка местного предприятия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, мужчина составлял фиктивные документы о результатах выполненных работ его подчиненными. Далее по этим документам он выплачивал им дополнительное денежное вознаграждение. Затем сотрудники перечисляли эти деньги ему на карту.

Незаконную схему с премиями мужчина проворачивал в период с 2020 по 2025 год. Ущерб предприятию превысил 1,8 миллионов рублей. Сейчас расследование уголовного дела в отношении начальника участка завершено и передано в суд.