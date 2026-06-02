Из больницы Севастополя выписали всех пострадавших при обрушении балкона в школе

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе выписали из больницы всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после ЧП в школе поселка Кача. Об этом пишет «МК-Крым» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Еще один пострадавший остается в Российской детской клинической больнице в Москве. Сейчас состояние молодого человека стабильное, он в сознании. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, утром 20 мая в учебном заведении произошло обрушение балкона на втором этаже. Все случилось, когда выпускники вышли на конструкцию, чтобы сделать общую фотографию на память. Во время инцидента дети упали и получили различные травмы. Всех их госпитализировали в больницу.