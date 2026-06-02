НовостиОбщество2 июня 2026 13:47

В Прикамье выросло количество многодетных семей

По итогам 2025 года в регионе проживает 40 085 многодетных семей
Екатерина ПАЛКИНА

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние три года в Пермском крае выросло количество многодетных семей. По итогам 2024 года таких семей проживало на территории региона более 37 тысяч, а по итогам 2025-го их число составляет более 40 тысяч. Данные приводит пресс-служба краевого парламента со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой.

При этом количество семей, которые нуждаются в социальной поддержке, в Прикамье сокращается. Так, в прошлом году их снизилось до 28 тысяч. Как считает детский омбудсмен, это говорит об эффективности мер поддержки в регионе.