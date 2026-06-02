В Перми открыли летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск – место силы»

Кировский район Перми станет местом проведения летнего фестиваля «Выходные на набережной. Закамск – место силы» (0+). Он объединит 11 событий с мая по сентябрь.

Первое фестивальное событие состоялось в минувшие выходные. На сцену вышли юные артисты и профессиональные коллективы. Гостей фестиваля порадовали выступления детских коллективов фольклорного ансамбля «Воскресение» и вокального ансамбля «Отражение».

Их сменили артисты МАУК «ПермьКонцерт»: Мария Савостина, фолк-проект «Груша», ансамбль «ИВАНЫ», а также певец Артур Абаев. Вместе они посвятили свою музыкальную программу ко Дню защиты детей. Также на сцене выступила коренная жительница района, поэтесса Тамара Гуляева.

Следующая встреча на набережной Закамска состоится 12 июня. На сцене у ДК им. Кирова традиционно выступят лучшие коллективы города. Для детей пройдут анимационные программы.

«Сквозной темой всех событий фестиваля будет 85-летие Кировского района. События фестиваля поддержат Год единства народов России и Год пермской промышленности. Программа каждого концерта включит выступления творческих коллективов и талантливых жителей Закамска», – рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.

Флагманским событием станет юбилейный пятый фестиваль «Причал» с 24 по 26 июля. Его проведут на территории всего района и судостроительного завода «Пермская судоверфь». На набережной Кировского района также пройдет фестиваль «ПРО ЭТНО».

Первый фестиваль «Выходные на набережной. Закамск – место силы» состоялся в 2025 году. Его наполнили события разного формата. Инициатором его проведения фестиваля выступает городской департамент культуры и молодежной политики, организатором объединение –«ПермьКонцерт».