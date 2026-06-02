На улицах Перми стартовал ремонт трамвайных переездов

Фото: администрация Перми

В Перми продолжается масштабный ремонт трамвайной сети города. До конца дорожно-строительного сезона МУП «ПермГорЭлектроТранс» закончит работы по переукладке рельсов и замене бетонных плит на нескольких участках.

Ремонтные работы по замене рельс, шпал и плитного покрытия начались на кольцевой развязке в районе Центрального рынка. В течение лета и осени трамвайные переезды также обновят на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на перекрестке улиц Уральской и Лифанова – плиты на трамвайных путях.

Всего предстоит заменить 325 погонных метров пути и 1 352 кв. метра плитного покрытия. Итогом ремонтных работ станет исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта.

«Работы выполняются в ночное время, что позволяет не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии», – пояснили в администрации города.

В связи с проводимыми работами 2 и 8 июня трамвайные маршруты №4, №5, №7, №8 и №11 закончат работу раньше и проследуют в депо после 22:15. Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

Масштабное обновление трамвайной инфраструктуры Перми не отменяет текущее содержание трамвайной сети города. Оно включит плановые работы по ремонту рельсовых стыков и замене рельсов. Специалисты службы пути в ежедневном режиме проверяют состояние рельсов и переездов на предмет отклонений от нормативных требований. На основании проверок принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности движения. Кстати, ранее мы сообщали, что третий год подряд Пермь возглавляет рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Согласно пятому экспертному выпуску рейтинга компании SIMETRA, наш город набрал 80,9 балла. Екатеринбург занял второе место с результатом в 76,0 баллов, Новокузнецк – третье с 75,6 баллами. Отрыв нашего города от второго места достиг почти пяти баллов, что ставит Пермь в один ряд с Москвой и Санкт Петербургом.

