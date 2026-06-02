На улицах Перми стартовал ремонт трамвайных переездов

В Перми продолжается масштабный ремонт трамвайной сети города. До конца дорожно-строительного сезона МУП «ПермГорЭлектроТранс» закончит работы по переукладке рельсов и замене бетонных плит на нескольких участках.

Ремонтные работы по замене рельс, шпал и плитного покрытия начались на кольцевой развязке в районе Центрального рынка. В течение лета и осени трамвайные переезды также обновят на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на перекрестке улиц Уральской и Лифанова – плиты на трамвайных путях.

Всего предстоит заменить 325 погонных метров пути и 1 352 кв. метра плитного покрытия. Итогом ремонтных работ станет исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта.

«Работы выполняются в ночное время, что позволяет не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии», – пояснили в администрации города.

В связи с проводимыми работами 2 и 8 июня трамвайные маршруты №4, №5, №7, №8 и №11 закончат работу раньше и проследуют в депо после 22:15. Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

Масштабное обновление трамвайной инфраструктуры Перми не отменяет текущее содержание трамвайной сети города. Оно включит плановые работы по ремонту рельсовых стыков и замене рельсов. Специалисты службы пути в ежедневном режиме проверяют состояние рельсов и переездов на предмет отклонений от нормативных требований. На основании проверок принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности движения.