В Перми на городской эспланаде проведут фестиваль «Русская мозаика»

Пермь во второй раз проведет фестиваль русской культуры и традиций «Русская мозаика» (0+). Его проведение внесет вклад на сохранение и популяризацию культурного наследия русского народа.

Программа фестиваля включит концерты, мастер-классы, показы коллекций одежды в русском народном стиле. Для гостей фестиваля начнут работу ярмарка народных промыслов, игровая площадка для детей и взрослых, обучающая русскому народному танцу площадка.

Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший образ в русском народном стиле. Жителей и гостей города приглашают приходить в народной одежде. Чтобы стать участником конкурса необходимо сфотографироваться в фотозонах фестиваля, опубликовать фото в соцсетях с хештегом #РусскаямозаикаПермь. Зрителей в самых лучших народных образах отметят специальными наградами.

На фестивале выступят популярные коллективы и исполнители: ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», гармонист «Золотой десятки России» Владимир Опарин, фолк-проект «Груша», хореографический ансамбль «Солнечная радуга», детские фольклорные коллективы и другие.

Специальным гостем фестиваля станет певица, поэт и композитор Лена Василёк, автор хитов «Живет в этом доме Галина», «Именинница», «Мама», «Деревенька».

Фестивальный городок в 68-м квартале эспланады также включит тематические площадки, посвященные разным направлениям русской культуры. В этом году его приурочили к празднованию Дня русского языка.

Организаторами фестиваля «Русская мозаика» выступят администрация Перми и муниципальное учреждение культуры «ПермьКонцерт». Мероприятия будут проходить 15:00 до 19:00 в 68-м квартале городской эспланады. Подробную программу можно найти в сообществе «Общественные отношения в городе Перми» и на сайте «ПермьКонцерт».