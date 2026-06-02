В СВО погиб 21-летний водитель из Прикамья Виталий Якимов

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

В поселке Сергеевский Гайнского округа 2 июня простились с погибшим на СВО земляком. При исполнении воинского долга погиб рядовой Якимов Виталий Иванович.

Виталий Якимов родился 16 августа 2004 года в поселке Сергеевский. В зоне проведения специальной военной операции он проходил службу водителем автомобильного отделения взвода материального обеспечения.

Виталий Иванович погиб 13 мая 2026 года в районе населенного пункта Новониколаевка. Расчет поста, в котором он состоял, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

Администрация и глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских разделяют горечь невосполнимой утраты, выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Отечества.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru