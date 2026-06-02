Ректоры пермских вузов побывали на строительстве межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

В Перми прошло заседание Президиума Совета ректоров вузов Пермского края. В ходе мероприятия участники встречи совершили выезд на строительную площадку межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Напомним, Пермский край выиграл конкурсный отбор Минобрнауки России на получение федерального финансирования на создание кампуса. Этот проект реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». В будущем студенческом городке появятся пять шестиэтажных общежитий гостиничного типа для студентов, а также гостиница для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл. После завершения проекта в общежитиях смогут проживать 4 760 студентов, а в гостинице – 329 преподавателей. Кампус станет точкой притяжения для ведущих ученых и бизнеса.

Ректоры пермских вузов обсудили вопросы совместного использования лабораторий будущего кампуса, а также темы совместного технологического предпринимательства с участием вузов, предприятий и научных институтов.

- Подходы к разработке модулей основных образовательных программ и технологических продуктов учитывают специфику экономики Пермского края, а также тренды промышленных предприятий и индустриальных партнеров, - отметили на встрече.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников.