В Прикамье опровергли фейковое решение о запрете продажи валюты

Кадр с видео ЦУР Пермского края

Соцсети Прикамья распространили лживую информацию о приостановке продажи иностранной валюты населению. С помощью Искусственного интеллекта было сгенерировано фейковое обращение от имени главы региона.

Краевые власти сообщили, что таким образом жителей Прикамья пытаются обмануть, заявляя от лица главы региона о временной приостановке продажи валюты. Также появилась фотография объявления в банке, которая также не соответствует действительности.

«Подобные ограничения не вводились», – сообщила пресс-служба краевого правительства.

Пермякам настоятельно рекомендуют доверять только официальным источникам и проверять сомнительные сообщения перед тем, как пересылать их другим.

