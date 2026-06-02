В Перми скончался выдающийся художник-иллюстратор Станислав Ковалёв

Фото: Марина ДЕМИДОВА

Пермское отделение союза художников России сообщило об уходе из жизни 2 июня в возрасте 90 лет выдающегося художника-иллюстратора и графика Ковалёва Станислава Романовича. Заслуженный художник России многим читателям известен с детства по иллюстрациям книг со сказками Андерсена, сказам Бажова, «Конек-горбунок» Ершова.

Станислав Ковалёв родился 30 сентября 1935 года в Уфе. В 1971 году он приехал Пермь, где жил и творил до самых последних дней с супругой Людмилой Алексеевной.

Книги с иллюстрациями Станислава Романовича переиздавались в разных городах России и за рубежом. Его работы неоднократно отмечали дипломами и медалями на международных, всероссийских и региональных конкурсах книг. Только иллюстрированные художником сказки Александра Пушкина переиздавались на 16 европейских языках. В 2005 году сказки с его иллюстрациями вышли пятимиллионным тиражом в Китае.

Всего Станислав Ковалёв оформил и проиллюстрировал более 500 изданий. Своим творчеством он внес огромный вклад в развитие искусства пермской книжной графики. Такое явление как «Пермская книга» во многом известно благодаря проиллюстрированным им книгам.

Пермское отделение союза художников России выражает соболезнования родным и близким Мастера, друзьям и коллегам. Прощание состоится 4 июня с 12:00 в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140А. Похоронят Станислава Ковалёва на Северном кладбище Перми.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru