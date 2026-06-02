Пермяк не смог зарегистрировать находящийся в розыске Интерпола DODGE RAM

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о рассмотрении дела по отказу регистрации жителем Перми автомобиля DODGE RAM 1500 2021 года выпуска. Пермяк в середине зимы два года назад приобрел внедорожник по договору купли-продажи за 7 млн руб.

В феврале 2024 года автовладелец получил отказ регистрационно-экзаменационного отдела краевой Госавтоинспекции в постановке машины на учет. Купленный им «американец» был украден в сентябре 2023 года на территории Канады и внесен в базу розыска Интерпола.

Мужчина решил снять наложенные ограничения на транспортное средство через суд и подал исковое заявление. В заявлении он потребовал исключить иномарку из учета разыскиваемых и снять запрет на ее регистрацию, а также признать отсутствующими сведения о ее нахождении в международном розыске по линии Интерпола на территории РФ.

Свердловский районный суд Перми отказал в удовлетворении исковых требований. Пермяк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Истец мотивировал свои действия как добросовестный покупатель, неподтвержденными данными о розыске купленного автомобиля и обвинил Канаду, которая два года не предприняла действий для возврата транспорта владельцу.

Пермский краевой суд отказал автовладельцу в снятии регистрационных запретов и оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Купленный автомобиль находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Канады. Процедура прекращения розыска предусмотрена инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола.

«Снятие регистрационного учета автомобиля возможно по информации того, кто ее поставил в розыск или по истечении контрольного срока ее розыска в апреле 2028 года», – дополнили в краевом суде.

