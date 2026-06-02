В Прикамье прощаются с писателем и общественным деятелем Иваном Волковым

Фото: Управление культуры администрации города Березники

В Березниках 2 июня проходит прощание с поэтом, писателем и общественным деятелем, членом член Российского союза писателей Волковым Иваном Лукичом. Долгие годы он возглавлял литературного объединение города «Элита».

Свою судьбу Иван Лукич неразрывно связал с культурной жизнью Березников, был другом и соратником известного земляка Алексея Решетова. Он неоднократно посвящал ему свои стихи, сохранял память о ставшем символом уральской поэзии человеке. Поэт стал продолжателем литературных традиций Березников и их живым хранителем.

Иван Волков приехал в Березники более 65 лет назад. В далеком 1959 году 18-летнего парнишку после окончания Горьковского речного училища распределили в Березниковский речной порт крановщиком. Трудовая жизнь продолжилась на содовом заводе, в шахте и на стройке. Иван Лукич защищал право земляков будучи депутатом горсовета.

Иван Лукич полюбил Урал всем сердцем. На обложках всех его книг обязательно были фотографии уральских пейзажей. Стихотворение «Березники» стало гимном города белых берез, где «днем и ночью сверкают зарницы, варит город крылатый метал».

Ивана Лукича много писал о природе, любви, деревне и дружбе. В число его самых известных произведений вошли: прозаическая повесть «Манихины: сказание о земле Усольской», книги «Тонкие нити жизни» и «Зови меня Илия».

Управление культуры администрации города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Лукича. Его уход – невосполнимая утрата для литературного сообщества, для культуры города.

