В Пермском крае 1 июня открыли прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю сообщило о начале с 1 июня приема заявлений на ежегодную семейную выплату. В первый день заявления поступили от 3 тыс. жителей региона.

Семейная выплата предназначена для обоих работающих родители двух и более детей до 18 лет либо 23 лет в случае учебы ребенка на дневном отделении.

Среднедушевой доход в семье не должен превышать за 2025 год 1,5 прожиточного минимума. Выплату предоставят только при отсутствии долгов по алиментам.

При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества. В доходах учитываются зарплата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. В расчет не берутся материнский капитал, госсубсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты.

Допустимо иметь по одному объекту недвижимости, включая квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов суммарная площадь на человека не должна превышать: для квартир - 24 кв. метра, домов – 40 кв. метров. Общая площадь земельных участков должна составлять 0,25 га в городе, 1 га – на селе.

Семьям, которым одобрят выплату, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитают по ставке 6%. Разницу вернут единовременным платежом. Подать заявление можно в течение пяти месяцев до 1 октября в клиентских службах Соцфонда России, отделениях МФЦ и портале «Госуслуги».

