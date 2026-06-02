Жители Прикамья резко сократили покупки лекарственных настоек на спирту

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае наметился резкий спад продажи спиртосодержащих лекарственных настоек. Общий объем за четыре месяца этого года снизился почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – с 38,7 млн до 25,3 млн руб.

Продажа настоек в пузырьках превысила 42%. Жители региона с начала года купили 377 тыс. пузырьков, когда годом ранее – 650 тыс. Наибольшее отторжение у пермяков вызвала «перцовка» – падение продаж на 99,4%. Настойку пустырника стали меньше покупать на 18,3%, валерианы – на 12,1%. При этом, объемы продаж настойки боярышника выросли на 11%.

Резкое снижение продаж лекарственных настоек связано с их покупкой не в медицинских целях, пояснила «В курсе.ру» компания DSM Group. Аптеки стараются убирать их из своего ассортимента. Свое влияние также оказало изменение налогообложения, по которому медицинский спирт теперь облагается акцизом.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru