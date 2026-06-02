Соликамск примет первый круизный теплоход в новый навигационный сезон 2026

Набережная «Слобода солеваров» в Соликамске 6 июня станет местом торжественного открытия навигационного сезона 2026 года. Администрация округа подготовила гостям насыщенную праздничную программу.

Главным событием городского праздника станет прибытие к причалу набережной в 16:00 круизного теплохода «Мамин-Сибиряк». Он отправится в обратный путь через четыре часа.

До 20:00 горожан ждут концерт творческих коллективов Соликамского округа, мастер-классы и интерактивные площадки. В 21:00 на причале отдаст швартовы теплоход «Юнги Прикамья». В 22:00 с борта теплохода небо Соликамска раскрасит фейерверк.

Соликамск впервые за 30 лет возобновил прием круизных теплоходов 12 июля прошлого года. Первые круизные туристы приплыли на теплоходе «Борис Полевой».

