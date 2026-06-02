Новым гендиректором аэропорта в Перми назначен 48-летний Николай Тарануха

Фото: Международный аэропорт «Пермь» («Большое Савино»)

«Новапорт Холдинг» сообщил о смене генерального директора Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Из Кемерово в Пермь переехал Николай Тарануха. Прежний топ

Николай Тарануха родился в 1978 году. Уроженец Уфы с отличием окончил Томский государственный университет по специальности «Менеджмент». Профессиональную карьеру Николай Александрович начал в 2000 году в ФГУП «ТомскАвиа» на должности инженера группы договоров коммерческого отдела.

С 2006 по 2020 год работал в ООО «Аэропорт Томск» на руководящих должностях. В сентября 2020 года продолжил работу в АО «Аэропорт Толмачево» на должности руководителя коммерческого управления по авиационной деятельности, ровно через год – генеральный директор Международного аэропорта «Кемерова» им. Леонова.

В пресс-службе пермского аэропорта напомнили, Светлана Архипова руководила главной воздушной гаванью Прикамья с марта 2025 года. Свою карьеру в гражданской авиации начала 48 лет назад с должности диспетчера по центровке самолетов Свердловского объединенного авиаотряда. Руководство «Новапорт Холдинг» выразило Светлане Исаевне благодарность и признательность за многолетнюю профессиональную работу.

