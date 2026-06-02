Санитарная авиация Прикамья спасла двух тяжелобольных малышей

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Реаниматологи краевой детской клинической больницы провели уникальную операцию по эвакуации двух тяжелобольных детей. Двухлетних малышей эвакуировали вертолетом из Соликамска и Чусового. Счет жизни шел на часы.

В конце прошлой недели в диспетчерскую реанимационно-консультативного центра Краевой детской клинической больницы (КДКБ) поступило два вызова. Оба случая оказались тяжелыми. Они требовали оперативного принятия решений и эвакуации малолетних детей в Пермь.

В Соликамске накануне вечером малыш выпал из окна и получил сочетанную травму. В реанимации его состояние стабилизировали и связались с пермскими коллегами для определения дальнейшей тактики ведения.

Медики для полноценной диагностики приняли решение доставить пострадавшего ребенка Краевую детскую больницу. Тяжесть состояния маленького пациента и характер полученных травм предусматривали только транспортировку по воздуху.

Утром следующего дня поступил еще один вызов из Лысьвенской больницы. Потребовалась срочная помощь ребенку с декомпенсацией сахарного диабета. Промедление могло привести к к отеку головного мозга малыша.

Оба ребенка во время полета нуждались в постоянном медицинском сопровождении. Пациентам провели мониторинг витальных функций. По словам завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ Юрия Курносова, оба случая требовали срочной эвакуации в течение суток.

«От приема вызова до госпитализации в нашу больницу прошло всего 12 часов», – пояснил Юрий Курносов.

По данным краевого Минздрава, оба пациента находятся в профильных отделениях КДКБ. Малыша с сахарным диабетом уже перевели из реанимации в отделение с улучшением состояния. Другой маленький пациент проходит консервативное лечение, показаний к оперативному лечению нет.

