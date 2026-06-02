В Перми накроют стол в честь 175-летия мецената Николая Мешкова

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми проходит цикл мероприятий, посвященных 175-летию Николая Мешкова. Известный на всю Россию купец, меценат и общественный деятель является основоположником высшего образования на Урале. В начале прошлого века в честь него даже хотели назвать одну из улиц города.

Пермский краеведческий музей рассказал о предстоящем арт-ужине в честь Николая Мешкова. Гостей ждут 6 июня в Саду Мешкова на ул. Сибирской. Он находится во дворе одноименного дома, где сейчас находится музейная экспозиция.

В программу вечера войдет авторская экскурсия «Загадки и тайны старинной усадьбы». Лидия Цвирко проведет по территории городской усадьбы, познакомит с архитектурой и историей создания Дома Мешкова. Атмосферу вечера дополнят живое звучание скрипки и виолончели.

Завершит встречу званый изысканный ужин из шести от гастрохудожников Матвея Сацкива и Григория Хорошавцева. В меню войдут блюда из пермских ресторанов начала ХХ века и авторские интерпретации в честь владельца Дома Мешкова. Гости отведают кулебяку из судака с соусом велют, грибное ушко в консоме с щучьей икрой, шишковик, игристую окрошку с сезонными ягодами.

Купить билет можно на сайте Пермского краеведческого музея. Гостей ждут к 18:00.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru