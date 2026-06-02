Фестиваль «Русская мозаика» соберет жителей Перми на городской эспланаде Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в Перми состоится второй фестиваль русской культуры и народных традиций «Русская мозаика» (0+). В этом году праздник посвящен Дню русского языка и пройдет на территории 68-го квартала городской эспланады с 15:00 до 19:00.

Главная цель фестиваля — познакомить жителей и гостей краевой столицы с богатым культурным наследием русского народа и поддержать интерес к национальным традициям.

Для посетителей подготовлена разнообразная программа. На сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы, а на территории фестиваля будут работать тематические площадки. Гости смогут посетить мастер-классы, познакомиться с народными ремеслами на ярмарке, принять участие в играх и развлечениях, а также освоить основы русского народного танца.

Особое внимание в этом году уделят русскому языку. В программу включены специальные интерактивные мероприятия и творческие активности, направленные на популяризацию и сохранение языкового наследия.

Одним из ярких событий фестиваля станет конкурс народных костюмов. Жителей и гостей Перми приглашают прийти на праздник в традиционной русской одежде — сарафанах, косоворотках, кокошниках, платках и других элементах народного костюма. Для участия необходимо сделать фотографию в одной из фестивальных фотозон и разместить ее в социальных сетях с хештегом #РусскаямозаикаПермь. Авторы самых интересных образов получат специальные призы от организаторов.

На фестивальной сцене выступят известные творческие коллективы и исполнители, среди которых ансамбли «Воскресение», «Иваны» и «Ярмарка», музыкант Андрей Киряков с программой «Три балалайки», гармонист Владимир Опарин, фолк-проект «Груша», ансамбль «Солнечная радуга», а также детские фольклорные коллективы.

Специальным гостем праздника станет певица, поэт и композитор Лена Василёк. Артистка известна по песням «Живёт в этом доме Галина», «Именинница», «Мама» и «Деревенька».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru