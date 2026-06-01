Пермский центр инклюзивного образования стал победителем всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба краевого правительства

Центр развития инклюзивного образования «МАНЯ» из Перми признан лучшим в России среди проектов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Организация заняла первое место в номинации, посвященной обучению и дополнительному образованию детей с ОВЗ и инвалидностью, на всероссийском конкурсе «Меняем мир вместе — 2026».

Итоги конкурса подвели в Общественной палате РФ. В финал вышли 52 социально ориентированные некоммерческие организации из разных регионов страны, однако победа досталась представителям Пермского края.

Конкурс проводится с 2023 года по инициативе Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и считается одним из главных профессиональных событий для некоммерческого сектора, работающего в социальной сфере.

По словам организатора центра Нины Ширинкиной, высокая оценка на федеральном уровне стала результатом многолетней работы специалистов и доверия семей. Она отметила, что практика инклюзивного образования полного дня уже доказала свою эффективность и сегодня развивается при поддержке краевых властей.

Центр «МАНЯ» стал первой в Пермском крае негосударственной организацией полного дня для детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 12 лет. Для воспитанников здесь разработаны индивидуальные образовательные программы, работают специальные кабинеты для коррекционных занятий, зал сенсорной интеграции и творческие мастерские. Дети могут осваивать столярное, швейное, кожевенное и гончарное дело, а также заниматься флористикой.

В течение 2025 года помощь в центре получили более 900 детей, большинство из которых имеют особенности здоровья. По данным учреждения, почти все воспитанники продемонстрировали результаты выше ожидаемых, а большинство родителей готовы рекомендовать центр другим семьям.

