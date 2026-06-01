В Перми демонтировали самовольно построенный комплекс зданий

В Мотовилихинском районе Перми завершен снос комплекса построек, возведенных с нарушением земельного законодательства. Объекты находились на участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования. Об этом пишет "Business Class".

Во время проверки специалисты обнаружили двухэтажное капитальное строение с несколькими пристроями. При этом здания не были оформлены в установленном порядке и обладали признаками самовольной застройки. После выявления нарушений районная администрация обратилась в суд с требованием ликвидировать незаконные объекты.

Суд поддержал позицию муниципальных властей, указав, что на землях сельскохозяйственного назначения строительство подобных капитальных сооружений не допускается. Иск был удовлетворен, а владельцу предписали снести постройки.

Как сообщили в краевом управлении службы судебных приставов, собственник был уведомлен о необходимости исполнить решение суда, однако долгое время не предпринимал действий для демонтажа объектов. За уклонение от исполнения судебного решения ему назначили административный штраф.

После применения мер принудительного воздействия незаконно возведенный комплекс был полностью снесен.

