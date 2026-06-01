В Прикамье сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума

В Пермском крае за последний год уменьшилось количество людей, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года к этой категории относятся 195,6 тысячи жителей региона, что составляет 7,9% населения.

Для сравнения, годом ранее число граждан с низкими доходами достигало 209,9 тысячи человек. Таким образом, показатель бедности в регионе за год снизился на 0,8 процентного пункта.

К числу жителей, находящихся за чертой бедности, относятся люди, чьи ежемесячные доходы не достигают установленного прожиточного минимума. В 2025 году граница бедности в Пермском крае была определена на уровне 16 501 рубль в месяц.

