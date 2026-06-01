В Пермском крае стартовал прием заявлений на новую выплату для семей с детьми

С 1 июня жители Пермского края могут подать документы на получение новой государственной выплаты для семей с детьми. Мера поддержки предусматривает частичный возврат налога на доходы физических лиц, который ранее был удержан с заработной платы родителей.

Получить выплату смогут семьи, воспитывающие двух и более детей младше 18 лет. Также право на поддержку имеют родители студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Оформить заявление можно несколькими способами: через офисы МФЦ, отделения Социального фонда России или на портале Госуслуг. После рассмотрения документов государство пересчитает НДФЛ за 2025 год по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Сумма разницы будет перечислена заявителю на банковский счет.

При назначении выплаты специалисты оценят финансовое положение семьи. В расчет примут официальные доходы за 2025 год, включая зарплату, выплаты по гражданско-правовым договорам, доходы от бизнеса и частной практики, пенсии, стипендии и другие поступления. Кроме того, будет учитываться имущество семьи, а также денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Поддержка будет предоставляться семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе.

Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года. В дальнейшем прием документов будет проходить ежегодно с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным.

Как отметили в Пермском краевом МФЦ, воспользоваться новой мерой поддержки могут не только родители, но также усыновители, опекуны и попечители. Каждый из супругов оформляет выплату отдельно и получает сумму, рассчитанную исходя из его личных налоговых отчислений.

Сегодня многофункциональные центры региона предоставляют жителям 36 услуг Социального фонда России. Наиболее востребованными остаются оформление СНИЛС, получение справок о пенсии, распоряжение средствами материнского капитала и ряд других услуг. С начала 2026 года через офисы «Мои Документы» жители Прикамья получили более 137 тысяч услуг СФР.

