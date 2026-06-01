Хирурги ГКБ №1 успешно удалили крупные зобы щитовидной железы двум пермякам

В ГКБ №1 врачи провели операции двум пожилым пациентам, у которых были диагностированы тиреотоксикоз, а также узловой и диффузный зоб больших размеров.

Пациентам 74 и 72 года. У обоих щитовидная железа увеличилась до крайне больших объёмов — примерно 400 и 450 кубических сантиметров. Из-за этого разросшиеся ткани заходили в верхнюю часть грудной клетки и сдавливали соседние органы. Это приводило к трудностям при глотании и проблемам с дыханием.

Перед хирургическим лечением оба пациента прошли подготовку в эндокринологическом отделении, после чего были переведены в плановую хирургию. Первую операцию выполнил заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Косяк. Вторую — заведующая плановым хирургическим отделением Галина Мокина.

Несмотря на сложность случаев, операции прошли без осложнений и в обычном рабочем режиме. Оба пациента уже выписаны из больницы и вернулись к привычной жизни.

Главный врач ГКБ №1 Денис Михайленко отметил, что такие вмешательства относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. По его словам, в клинике накоплен большой опыт в хирургии эндокринных заболеваний, а лечение проводится совместно хирургами, эндокринологами, анестезиологами-реаниматологами и кардиологами. Такой комплексный подход позволяет эффективно помогать пациентам с заболеваниями щитовидной и паращитовидных желёз, а также надпочечников и поджелудочной железы.

