МЧС разъяснило новые правила для электромобилей и гибридов на парковках

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые требования пожарной безопасности для автомобильных стоянок. На фоне этого появились сообщения о полном запрете на размещение электромобилей и гибридов на подземных парковках, однако в МЧС пояснили, что такой запрет не вводился.

Новый свод правил распространяется на здания, сооружения и площадки, предназначенные для хранения автомобилей, включая электромобили и подзаряжаемые гибриды. Документ устанавливает дополнительные требования по обеспечению пожарной безопасности при организации парковочных мест и зарядной инфраструктуры.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю подчеркнули, что владельцы электромобилей и гибридных автомобилей по-прежнему могут пользоваться подземными парковками. Более того, правила допускают совместное размещение таких машин с автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.

При этом парковочные места для электромобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами, должны соответствовать требованиям нового свода правил. Особое внимание уделяется мерам противопожарной защиты и соблюдению норм, указанных в профильных разделах документа.

Таким образом, речь идет не о запрете на стоянку электромобилей и гибридов в подземных паркингах, а о введении дополнительных требований к их размещению и эксплуатации. Владельцам автомобилей и управляющим организациям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать нарушений.

