В Пермском крае на неделе ожидается постепенное потепление

Первая неделя июня в Пермском крае пройдет без летней жары. В отличие от предыдущих двух лет, когда тепло пришло уже в начале месяца, в этот раз температура будет повышаться постепенно.

В восточной части края дожди будут идти практически ежедневно. За несколько дней здесь может выпасть месячная норма осадков, а местами даже больше. В центральных районах также ожидается количество осадков выше обычного. При этом северо-запад территории может получить дождей меньше климатической нормы.

В течение недели регион останется под влиянием умеренно прохладной воздушной массы. Температурный фон будет меняться плавно: ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а на северо-западе местами возможно похолодание до +5 градусов. Днем воздух прогреется от +15…+20 градусов в начале недели до +18…+23 градусов к выходным. На крайнем северо-западе температура может достигнуть +25 градусов. Ветер ожидается слабым, а в отдельные дни почти полностью стихнет.

Синоптики также отмечают постепенный рост влажности воздуха. Из-за этого к выходным ощущение тепла станет более выраженным, чем показывают термометры. Кроме того, такие условия благоприятны для активного размножения кровососущих насекомых, напомнили эксперты.

