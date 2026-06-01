В спортивных школах Перми стартовали летние лагеря для детей

В Перми начали работу летние оздоровительные площадки на базе спортивных учреждений. Помимо тренировок и физической подготовки, для ребят организована насыщенная программа, включающая познавательные, культурные и развивающие мероприятия.

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, дневные лагеря открылись сразу в четырех муниципальных спортивных организациях. Смены проходят в спортивной школе олимпийского резерва «Орлёнок», спортивной школе олимпийского резерва №1, спортивной школе «Спартак» и Городском спортивно-культурном комплексе. Кроме того, на площадке последнего учреждения сформированы разновозрастные группы для детей.

Распорядок дня участников лагерей тщательно продуман. Утро начинается с зарядки, затем предусмотрены приемы пищи, спортивные занятия и различные мероприятия для отдыха и развития. Для школьников подготовлены викторины, тематические игры и квесты, посвященные памятным датам и государственным праздникам.

Также в программе — посещение кинотеатров, экскурсии по Перми, мероприятия ко Дню России и Дню города, выполнение нормативов комплекса ГТО. Ребята смогут принять участие в мастер-классах спортивных федераций Прикамья, встретиться с известными спортсменами, узнать больше о здоровом питании и экологии.

Кроме того, для детей организуют занятия по безопасности дорожного движения с участием сотрудников Госавтоинспекции, а также показательные выступления и мастер-классы кинологов.

