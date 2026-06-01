В Прикамье подвели итоги праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия», по итогам которого определились кандидаты, которые могут представить партию на выборах депутатов Государственной Думы в сентябре.

Наибольшую поддержку по федеральному списку получил бывший сенатор от Прикамья Андрей Климов. За него проголосовали около 49,5 тысячи человек. Второй результат показала учитель истории и обществознания пермской школы №47 Елена Гущина, набравшая 36,7 тысячи голосов.

В Пермском одномандатном округе №62 победителем стал действующий депутат Госдумы Антон Немкин. Его кандидатуру поддержали 18,9 тысячи участников голосования. На второй строчке оказался предприниматель Павел Бурков, получивший 5,8 тысячи голосов. Напомним, на выборах 2021 года этот округ представлял бывший глава Перми Игорь Шубин.

В Кудымкарском одномандатном округе №65 победу одержал депутат Законодательного собрания Пермского края и топ-менеджер компании Уралкалий Олег Калинский. Его поддержали 16,7 тысячи человек. Второе место занял участник специальной военной операции Дмитрий Пономарев, набравший 4,4 тысячи голосов.

В Кунгурском одномандатном округе №64 лидером предварительного голосования стала депутат Госдумы Ирина Ивенских. Ее поддержали 13,2 тысячи избирателей. Второе место занял руководитель муниципального управления Дмитрий Аликин с результатом 3,9 тысячи голосов.

В Чусовском одномандатном округе №63 первое место занял действующий депутат Госдумы Роман Водянов. За него проголосовали 17,5 тысячи человек. Второй результат показала депутат Александровской городской Думы и преподаватель русского языка и литературы Светлана Майорова, набравшая около 3 тысяч голосов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru