Команду прикамских трубопроводчиков признали самой выносливой в полумарафоне

Фото: Компания «Транснефть-Прикамье»

Известный лозунг «Спорт и труд – рядом идут!» в полной мере можно отнести к сотрудникам АО «Транснефть-Прикамье». Производственные успехи добываются за счет силы духа, целеустремленности и большого туда. Все эти качества воспитывают активный образ жизни и спорт.

Около недели назад сотрудники Пермского и Удмуртского РНУ стали участниками X международного полумарафона «ЗаБег.РФ». На старты полумарафона вышли почти 90 сотрудников предприятия в Перми и Ижевске. Они испытали себя на дистанциях 5 км, 10км и 21,1 км.

Командный дух пермских нефтяников позволил им стать лучшими в номинации «Самая выносливая команда». Для участия в забегах по традиции вышли полным составом спортивные семьи Карповых, Перевозчиковых и Мориловых. Достойный результат показал ветеран СВО, работник предприятия Фанис Галеев.

«Участие в подобных мероприятиях является значимым направлением в развитии корпоративной культуры. Поддержка занятий физкультурой и спортом, соревнований различного уровня, а также пропаганда здорового образа жизни входят в число приоритетов социальной политики предприятия», – считают в компании «Транснефть-Прикамье».

В этом «ЗаБег.РФ» объединил все регионы России и представителей 38 стран мира. Под названием One Run он собрал 250 тыс. любителей бега.

