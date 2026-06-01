После проверки прокуратуры дом семьи участника СВО из Прикамья подключили к газу

В Карагайском районе после вмешательства прокуратуры были восстановлены права семьи участника специальной военной операции, ожидавшей подключения жилого дома к газоснабжению.

Основанием для проверки стало обращение родственника военнослужащего. Надзорное ведомство изучило, как исполняется законодательство при реализации программы социальной догазификации.

В ходе проверки выяснилось, что между гражданином и АО «Газпром газораспределение Пермь» ранее был заключен договор на подключение дома к газораспределительным сетям. Однако предусмотренные договором работы не были завершены в установленный срок — до июня 2025 года.

Для устранения нарушений прокурор направил представление руководителю АО «Газпром газораспределение Пермь».

После рассмотрения мер прокурорского реагирования необходимые работы были выполнены. В результате жилой дом подключили к газоснабжению, а права заявителя были восстановлены.

