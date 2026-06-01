В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

Началась летняя оздоровительная кампания. 1 088 детей сотрудников «Уралкалия» в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре «Уральские самоцветы» под Соликамском. Отдых будет организован в 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Им доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.

452 подростка в возрасте от 9 до 15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Дружба» и «Сказка» в Березниках, 100 старшеклассников в возрасте 15 лет впервые отправятся в загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Новое поколение» Пермского муниципального округа.

При оплате путевки взнос родителей — сотрудников «Уралкалия» составит 20 процентов от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета берет на себя компания.

- Забота о семьях наших сотрудников — неотъемлемая часть корпоративной политики «Уралкалия», поэтому мы уделяем большое внимание организации оздоровления их детей, - говорит Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий». - В этом году на летнюю оздоровительную кампанию направлено 77,4 миллиона рублей. Активный и интересный отдых позволит детям с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом.