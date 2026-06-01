В Перми пройдет покаянный крестный ход

Бюст князю Михаилу в Перми. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Пермская митрополия сообщила о проведении 12 июня покаянного крестного хода от ул. Висимской, 4А до ул. Корсуньской, 42. Его путь пройдет от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря к часовне святого благоверного князя Михаила. Здесь находится поклонный крест на предполагаемом месте убийства Великого князя Михаила Романова в 1918 году.

В ночь с 12 на 13 июня к Королевским номерам на ул. Сибирской в Перми подъехали несколько фаэтонов. Группа людей вошла в номер, где жил князь Михаил. Ему предъявили ордер на арест, приказали ему и его личному секретарю Николаю Жонсону ехать с ними. Больше их никто не видел. Предположительно их расстреляли в одной из балок Мотовилихи. Место захоронения до сих пор не установлено.

Часовню в микрорайоне Чапаевский воздвигли ровно 10 лет назад. В ней ежегодно проходит панихида по всем казненным на Урале членам царской семьи Романовых.

В Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре в 07:45 12 июня начнется Божественная литургия, в 09:30 начнется покаянный крестный ход к часовне святого благоверного князя Михаила – небесного покровителя князя Михаила Романова. Панихида по убиенным членам царской семьи и их приближенным начнется в 11:00.

В створе ул. Сибирской Перми 12 июня 2022 года установили бронзовый бюст Великому князю Михаилу Романову. Автором бюста в сквере им. Решетникова стал пермский скульптор Алексей Матвеев. В нескольких метрах находится монумент погибшим героям Гражданской войны 1918-1922 годов.

