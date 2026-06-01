Пятилетний Ваня стал голосом пермской компании

«Ростелеком» ко Дню защиты детей запустил специальное интерактивное голосовое меню на горячей линии компании. На протяжении 1 июня все обратившиеся по телефону на горячую линию, услышат детский голос, который поможет получить информацию об услугах компании. Кроме того, в течение дня вместо стандартной фоновой музыки будут звучать любимые детские мелодии.

Голосом компании стал пятилетний Ваня, сын сотрудницы Центра компетенций по управлению лояльностью клиентов. Ваню выбрали после прослушивания тестовых аудиозаписей кандидатов. Юный помощник расскажет обратившимся на горячую линию, как выбрать интересующую их тематику, а также сообщит клиентам важную информацию об их аккаунте и возможности подключения новых услуг.

- Во время записи Ваня волновался, но очень хорошо справился. После он сразу получил пирожное, мы также обязательно вручим ему подарок. Детские голоса на горячей линии дарят улыбку клиентам «Ростелекома» и помогают развивать клиентский сервис. Мы анализируем реакцию звонящих на разные речевые паттерны и используем эту информацию для улучшения работы речевых ботов и операторов, - Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома».