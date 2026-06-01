В Перми в пятый раз пройдет экозабег

Всех желающих сделать реальный вклад в чистоту родного города, а заодно и позаботиться о собственном здоровье, приглашают на очередной, уже пятый Пермский экозабег. Он пройдет 18 июня в Черняевском лесу. Организатором мероприятия выступает Молодежный парламент Перми при поддержке Пермской городской Думы.

Экозабег совмещает классический плоггинг, то есть сбор мусора во время пробежки, и соревнования по спортивному ориентированию. Чтобы принять в нем участие, надо собрать команду из четырех человек, а затем пройти предварительную онлайн-регистрацию.

Сбор участников и открытие регистрации начнутся в 11:00, в 12:00 будет дан старт забегу.

- Пермский экозабег – прекрасная возможность не только подтянуть физическую подготовку и проверить навыки спортивного ориентирования, но и сделать природу нашего города еще чище. Традиционно поддерживаю инициативу нашего Молпарламента и всегда участвую в забеге вместе с ребятами. Уверен, что такие мероприятия – отличный способ в игровой форме развивать экологическую культуру, – отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.