В Прикамье наймут хакеров для проверки уязвимости информационных систем

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Краевые власти сообщили о привлечении «белых хакеров» для поиска уязвимостей в информационных системах региона. Это необходимо для повышения уровня их защищенности и работоспособности. Привлеченными специалистами могут стать независимые эксперты в области информационной безопасности со всей страны.

«Белые хакеры» проведут легальное моделирование кибератак на защищаемые ресурсы региона. Обнаруженные уязвимости поступят профильным специалистам для оперативного устранения. Старт программы – 8 июня.

Проверки пройдут на цифровых платформах, с которыми ежедневно работают сотрудники госучреждений Прикамья. Хакеры также проверят краевой Туристический портал, Единую информационную систему здравоохранения региона и портал «К врачу» региона. Впервые программу по поиску уязвимостей провели в прошлом году. В Прикамье эксперты выявили 39 уязвимостей. Защита информационных систем региона проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».

