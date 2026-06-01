Житель Перми продал «налево» 6 тысяч дизельного топлива

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел полиции Свердловского района Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1979 года рождения. Сотрудник промышленной организации долгое время продавал с использованием топливной карты предприятия дизельное топливо.

Обвиняемы с октября по декабрь прошлого года регулярно приезжал на автозаправочные станции города. Вместо заправки служебного транспорта он продавал дизельное топливо случайным лицам по «привлекательной» цене. Вырученные деньги фигурант дела тратил по своему усмотрению.

Общий объем похищенного дизельного составил более 6 тыс. литров, сумма причиненного организации материального ущерба превысила 460 тыс. руб. Противоправную деятельность обвиняемого выявили после внутренней проверки сотрудниками предприятия.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по пермскому краю.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru