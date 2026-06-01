МЧС России напомнило о регистрации туристических групп в Пермском крае

Краевое МЧС напомнило о необходимости регистрации туристических групп для путешествий по Прикамью. Информация о маршруте может потребоваться спасателям в случае происшествия.

Регистрация маршрута в МЧС потребуется не позднее 10 дней до выхода туристической группы. Это можно сделать на сайте краевого ведомства, при личном обращении или заказным отправлением по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53А. Спасатели оценят риски и дадут свои рекомендации.

Для регистрации надо указать: контакты всех участников туристической группы, страховые документы, точки экстренной связи и сам маршрут. Туристы перед выходом должны изучить опасности и условия его прохождения, изучить погоду, проверить снаряжение, связь и аптечки.

Если группа окажется не готова к прохождению маршрута, в МЧС сделают запись в маршрутной книжке, помогут его скорректировать, а также дадут совет по необходимой экипировке.

Контакты для экстренных вызовов: Пермская краевая служба спасения – 8 (342) 267-82-59, Единый телефон спасения – 112.

