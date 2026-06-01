В Прикамье вводят новые правила обращения со строительными отходами

Минприроды Пермского края утвердило новый порядок работы с отходами строительства и сноса — от момента их образования до утилизации, переработки или захоронения. Документ начнёт действовать с 1 сентября 2026 года и распространяется на все виды работ: строительство, реконструкцию, капремонт, снос объектов и благоустройство.

Среди ключевых нововведений — обязательное разрешение на перевозку таких отходов, регистрация всех участников в региональной информационной системе «Отходы строительства и сноса», учёт движения отходов с фиксацией каждого рейса, оснащение транспорта навигационным оборудованием, раздельное накопление отходов по видам и группам, а также усиление контроля за передачей отходов на переработку.

Основные принципы нового подхода — предотвращение появления несанкционированных свалок и захламления территорий, разделение отходов при накоплении, приоритет переработки перед захоронением, развитие рынка вторичного сырья. Пермский край стал третьим регионом России (после Ленинградской и Московской областей), где вводится такой контроль.

В Минприроды отмечают, что из-за роста строительства, сноса ветхого жилья и развития территорий в регионе образуется огромный объём отходов. Их незаконное размещение загрязняет почву и грунтовые воды. Новые правила помогут сократить количество необорудованных и незаконных приёмных пунктов.

Новые требования касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются строительными, демонтажными, ремонтными работами и благоустройством в регионе.