В Нытвенском округе простятся с двумя бойцами, погибшими на СВО

Сержант Дмитрий Кайгородов и ефрейтор Олег Ломаев. Фото предоставлено администрацией Нытвенского округа.

В Нытвенском округе простятся с бойцами, погибшими в ходе СВО.

Сержант Дмитрий Кайгородов и ефрейтор Олег Ломаев погибли, проявив мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Как сообщила администрация Нытвенского муниципального округа, церемония прощания с Дмитрием Кайгородовым состоится 1 июня во Дворце культуры и спорта в посёлке Уральский (ул. Набережная, 23). Начало в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

Прощание с Олегом Ломаевым пройдёт там же 2 июня также с 10:00 (панихида в 11:00).

Администрация округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.