НовостиОбщество31 мая 2026 14:52

Спасатели вернули домой пожилого пермяка, который оказался за перилами балкона на высоте

Пенсионер перелез через перила и не мог вернуться
Елена СОФЬИНА
Мужчина перелез через перила балкона и стоял по ту сторону ограждения на высоком этаже. Фото: Виталий Юрьев.

Утром 31 мая спасатели Пермской городской службы спасения (ГОР 11) оперативно выехали на вызов. В помощи нуждался пожилой мужчина, оказавшийся в опасной ситуации: он перелез через перила балкона и стоял по ту сторону ограждения на высоком этаже.

Прибывшие специалисты с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и проникли в квартиру. Дедушку, находившегося снаружи балкона, аккуратно вернули обратно. Позже выяснилось: никаких опасных намерений у него не было — просто в силу возраста он перепутал выход.

Спасатели провели профилактическую беседу. Затем мужчину передали под присмотр прибывшим сотрудникам.

- С дедушкой все хорошо, — подчеркнули в спасательном подразделении.