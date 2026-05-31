Легендарный боец ММА Джефф Монсон поздравил директора пермского зоопарка с днем рождения

Джефф много лет занимается общественной и природоохранной деятельностью в России.

К поздравлениям директора Пермского зоопарка Юлии Шитовой присоединился легенда ММА, гражданин России, Джефф Монсон. Видео с его личным обращением опубликовал зоопарк на своей страничке в соцсетях.

- Юлия, привет! Это Джефф Монсон. С Днем рождения! Здоровья и счастья, - с акцентом поздравил боец.

Как рассказали в зоопарке, Джефф много лет занимается общественной и природоохранной деятельностью в России. Он амбассадор центра защиты животных «Альфа» Кирилла Потапова.

Напомним, ранее коллектив Пермского зоопарка принародно поздравил с днем рождения своего генерального директора Юлию Шитову, которая руководит учреждением более семь лет.

Под началом Юлии Шитовой Пермский зоопарк не только сохраняет своих обитателей, но и активно развивается: появляются новые животные, открываются современные экспозиции и запускаются интересные программы для посетителей.

Для справки: Джефф Монсон - боец ММА. Дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. За карьеру провёл более 80 боёв, из них 60 победных.