Пермская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня защиты детей

Огни будут гореть с 22:00 до полуночи. Фото с сайта правительства Пермского края.

Вечером 1 июня, в Международный день защиты детей, пермский филиал РТРС запустит на главной телебашне региона тематическую архитектурно-художественную подсветку. Огни будут гореть с 22:00 до полуночи.

Этот праздник ведёт свою историю с 1949 года и традиционно отмечается в первый день лета. Он призван напомнить о важности защиты прав и законных интересов каждого ребёнка — права на жизнь, здоровье, образование, семью и безопасность.

В год 25-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети к световой акции в честь детей присоединятся телебашни и мачты РТРС по всей стране.