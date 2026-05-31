Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 11:22

Пермская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня защиты детей

Огни будут гореть с 22:00 до полуночи
Елена СОФЬИНА
Огни будут гореть с 22:00 до полуночи. Фото с сайта правительства Пермского края.

Огни будут гореть с 22:00 до полуночи. Фото с сайта правительства Пермского края.

Вечером 1 июня, в Международный день защиты детей, пермский филиал РТРС запустит на главной телебашне региона тематическую архитектурно-художественную подсветку. Огни будут гореть с 22:00 до полуночи.

Этот праздник ведёт свою историю с 1949 года и традиционно отмечается в первый день лета. Он призван напомнить о важности защиты прав и законных интересов каждого ребёнка — права на жизнь, здоровье, образование, семью и безопасность.

В год 25-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети к световой акции в честь детей присоединятся телебашни и мачты РТРС по всей стране.