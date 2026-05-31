1 июня в Пермском крае ожидаются гроза и туман

По данным синоптиков, в первый день лета в регионе местами пройдут грозы, а ночью возможен туман. Из-за непогоды не исключены обрывы проводов, сбои в работе ЖКХ, заторы и аварии на дорогах.

МЧС Прикамья советует держаться подальше от деревьев, линий электропередач и шатких конструкций, а также не ставить рядом с ними машины.

Особое внимание — пожарной безопасности. В ведомстве напоминают, что нельзя бросать в траву непотушенные окурки и спички, разводить костры у домов и в лесопарках, а также оставлять на улице битые бутылки и стекла — на солнце они действуют как зажигательные линзы и могут поджечь траву. Кроме того, взрослых просят следить за детьми и объяснить им, что игры с огнём опасны.

При любой чрезвычайной ситуации звоните с мобильного — «101» или «112».