НовостиОбщество31 мая 2026 8:04

Пермский ансамбль стал участником программы «Играй, Гармонь!» на Первом канале

Съёмки прошли у Большого театра в Москве
Елена СОФЬИНА
Пермские артисты выступили у Большого театра в Москве. Фото: соцсети ансамбля "Воскресение"

Пермский ансамбль «Воскресение» снялся в легендарной телепередаче «Играй, Гармонь!» на Первом канале. Съёмки прошли у Большого театра в Москве, а вместе с коллективом в кадре появился солист другого пермского ансамбля «Иваны» Михаил Ефимовских.

Дата выхода выпуска в эфир пока не раскрывается — организаторы обещают поделиться ею позже. Ансамбль выразил благодарность ведущим Анастасии и Захару Заволокиным, а также всей команде программы за тёплый приём.

В соцсетях коллектива подписчики уже оставляют десятки комментариев со словами поддержки и пожеланиями творческих успехов.