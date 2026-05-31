Пермский ансамбль стал участником программы «Играй, Гармонь!» на Первом канале

Пермские артисты выступили у Большого театра в Москве. Фото: соцсети ансамбля "Воскресение"

Пермский ансамбль «Воскресение» снялся в легендарной телепередаче «Играй, Гармонь!» на Первом канале. Съёмки прошли у Большого театра в Москве, а вместе с коллективом в кадре появился солист другого пермского ансамбля «Иваны» Михаил Ефимовских.

Дата выхода выпуска в эфир пока не раскрывается — организаторы обещают поделиться ею позже. Ансамбль выразил благодарность ведущим Анастасии и Захару Заволокиным, а также всей команде программы за тёплый приём.

В соцсетях коллектива подписчики уже оставляют десятки комментариев со словами поддержки и пожеланиями творческих успехов.