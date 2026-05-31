175 лет Мешкова отметят мастер-классами, выставками и ужинами как в пермских ресторанах XX века

В Июне в Доме Мешкова пройдет много необычных мероприятий. Фото: Пермский краеведческий музей

В Перми к 175-летию со дня рождения предпринимателя и мецената Николая Мешкова (1851–1933) Пермский краеведческий музей в июне подготовил программу необычных мероприятий.

6 июня в Саду Мешкова пройдёт «Арт-ужин». Сначала гостям проведут авторскую экскурсию по усадьбе, расскажут её тайны и загадки. А потом накормят ужином из блюд, которые когда-то подавали в пермских ресторанах начала XX века. В меню, например, кулебяка из судака, грибное ушко с щучьей икрой, шишковик и даже игристая окрошка с ягодами.

9 июня в Доме Мешкова откроется выставка работ учеников художественной школы. Ребята целую неделю рисовали старинную усадьбу на пленэре, и теперь можно посмотреть, как они изобразили её детали и архитектуру XIX века.

10 июня приглашают на лекцию о жизни и делах Николая Мешкова. Историк Нина Баяндина расскажет, как он создал крупнейшее пароходство, управлял железной дорогой и гвоздарной фабрикой, а также сотрудничал с другими предпринимателями.

18 июня в усадьбе пройдёт мастер-класс. Вместе с мастером Елизаветой Стальных участники вышьют цветы в стиле урало-сибирской домовой росписи. Потом из этих вышивок соберут одно большое панно и покажут в Доме Мешкова в ноябре — в «Ночь искусств».