В Пермский край возвращается теплая погода

Пермский край сейчас переживает краткосрочный период прохлады, но уже в ближайшее время погода начнет меняться. Как сообщил в своем телеграм-канале доктор географических наук, профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, несмотря на текущее похолодание, к середине следующей недели температура воздуха в регионе снова превысит климатическую норму.

По словам эксперта, в первую очередь потепление затронет северные территории края, где столбики термометров окажутся на 1–2 градуса выше обычных значений. В ночное время суток ожидается от +8 до +13°С, а днем воздух прогреется до +17…+22°С. Специалист также уточнил, что норма для первых дней июня является достаточно низкой, поэтому данные показатели не стоит считать аномальной жарой.

- Потепление далее продолжится, но будет очень постепенным, так как влажная воздушная масса прогревается медленно при отсутствии затокá тепла извне. До +23…+25°С может быть не ранее следующих выходных, и то не факт, — подчеркнул Андрей Шихов.

Таким образом, жителям Прикамья не стоит ждать резкого скачка температур. Устойчивое и заметное тепло с вероятными значениями до +25 градусов, по предварительным прогнозам, может установиться в регионе только к концу первой декады июня.