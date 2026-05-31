В Пермском крае введен режим беспилотной опасности

В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом сегодня, 31 мая, в 8 часов утра сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112, - сообщили в ведомстве.

В Минтербезе Прикамья так же напомнили порядок действий при угрозе атаки БПЛА:

-Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!

-Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

-Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.