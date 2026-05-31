Сотрудники Пермского зоопарка поздравили своего директора с днем рождения

Коллектив Пермского зоопарка принародно поздравил с днем рождения своего генерального директора Юлию Шитову, которая руководит учреждением более семь лет.
В поздравлении, которое было опубликовано в соцсетях зоопарка, сотрудники выразили благодарность за мудрое руководство и неустанную заботу.
Под началом Юлии Шитовой Пермский зоопарк не только сохраняет своих обитателей, но и активно развивается: появляются новые животные, открываются современные экспозиции и запускаются интересные программы для посетителей.
- Вся Ваша работа направлена на благополучие подопечных, сохранение биоразнообразия для будущих поколений и создание радостной атмосферы для всех жителей Пермского края.
Коллеги пожелали имениннице крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для реализации смелых идей и новых профессиональных побед.
- Пусть каждый день приносит вдохновение, а впереди ждут только самые яркие достижения!
