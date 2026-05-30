С 1 июня в Пермском крае начинается сезон серебристых облаков

Из-за сложной «рецептуры» серебристых облаков точную дату их первого появления предсказать невозможно. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пермский планетарий объявил о начале сезона серебристых облаков, который стартует с 1 июня. Это уникальное астрономическое явление, которое можно наблюдать на фоне сумеречного неба в летние месяцы.

Серебристые облака - самые высокие в атмосфере Земли. Они формируются на колоссальной высоте от 75 до 85 километров, в мезосфере, где температура опускается до экстремальных значений.

Их свечение имеет характерный серебристо-голубой оттенок. Этот эффект возникает потому, что облака состоят из мельчайших кристаллов льда, которые отражают солнечный свет, когда само Солнце уже находится глубоко под горизонтом (на 6–16 градусов).

Природа образования серебристых облаков до сих пор хранит много тайн. Для появления этого чуда необходимо редкое сочетание факторов: частицы метеорной или вулканической пыли служат «ядром», на котором при участии метана и сверхнизких температурах намерзают кристаллы льда, подобно морозным узорам на стекле. Из-за такой сложной «рецептуры» точную дату их первого появления предсказать невозможно, что делает каждую встречу с ними особенной.

